Calciomercato Roma, rottura totale e super affare | Pinto gelato

Calciomercato Roma, il suo addio potrebbe fungere da incentivo per un clamoroso ribaltone: Pinto osserva l’evolversi della situazione.

Chiamato in causa direttamente o indirettamente in più di una circostanza da José Mourinho, Tiago Pinto ha le idee chiare su come rinforzare la Roma in una sessione invernale nella quale gioco forza i giallorossi sono chiamati a recitare un ruolo di prima parte.

I due innesti invocati dallo Special One sono ormai noti più: un terzino di piede destro, e un centrocampista. Per quanto concerne il ruolo di fluidificante di fascia, i giallorossi hanno rotto gli indugi per Maitland-Niles, per il quale i contatti procedono spediti e si spera di pervenire ad una fumata bianca a breve. Il general manager, però, sta scandagliando il mercato anche alla ricerca di quel centrocampista funzionale che ben si adatti nello scacchiere tattico di Mou. Dopo aver sondato a lungo Zakaria, ormai sempre più diretto in Premier League, e tastato il terreno in casa Bayern con Tolisso e Roca, la Roma monitora con attenzione anche l’evolversi della situazione legata a Boubacar Kamara, il cui contratto con il Marsiglia scade nel 2022.

Calciomercato Roma, anche lo United piomba su Kamara: pronto lo scambio

Kamara, però fa gola anche ad altri club. In Italia, sia il Milan che la Juventus hanno effettuato sondaggi esplorativi, ma non solo. Il francese classe ’99 piace molto anche in Premier League, dove si sarebbe accesa una vera e propria bagarre. Oltre al Newcastle, con i Magpies pronti a mettere sul piatto un’offerta già a gennaio per risollevare le sorti di una squadra che naviga nei bassifondi della Premier, il centrocampista fa gola anche al Manchester United che, stando a quanto riferito dalla versione inglese di Marca, potrebbe utilizzare Martial come “incentivo” per mettere le mani sul giovane centrocampista.

Cedendo l’attaccante in prestito al Marsiglia, i “Red Devils” sono convinti di poter avere una corsia preferenziale. Chiaramente anche la Roma osserva il tutto, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi i giusti spiragli.