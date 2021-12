Calciomercato Roma, insaziabile Mou | Contatto diretto: 15 milioni

Calciomercato Roma, proseguono le manovre di mercato dei giallorossi per accontentare le richieste di Mou. Indiscrezione dalla Spagna.

La sessione invernale di calciomercato non è ancora ufficialmente cominciata, e già le indiscrezioni e i rumours si susseguono senza soluzione di continuità. In questo senso, molto attiva è la Roma, con Pinto che spera di chiudere in tempi relativamente brevi per l’acquisto di Maitland-Niles dall’Arsenal.

L’intesa per il poliedrico centrocampista, utilizzabile all’occorrenza anche sulla fascia, è sempre più vicina, anche se dovranno essere limati ancora alcuni dettagli con i Gunners, con cui l’operazione dovrebbe essere concretizzata sulla base di un prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto. Parallelamente, però, il general manager giallorosso porta avanti diversi discorsi per la mediana. Sondato Kamara, che potrebbe arrivare qualora a partire fosse Villar, i fari sono puntati anche in Liga, a giudicare dalle indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna, che riferiscono di un pressing della Roma per Riqui Puig, ormai sempre più vicino a dire addio al Barcellona.

Calciomercato Roma, Mou chiama Riqui Puig | Le ultime sull’affare

Come riferito da “El Nacional“, sarebbe stato proprio Mourinho in persona a muoversi per il centrocampista spagnolo classe ’99, provandolo a convincere a sposare la causa giallorossa. Il ragazzo sarebbe rimasto lusingato da queste attestazioni di stima, e non avrebbe chiuso la porta ad un eventuale trasferimento alla Roma, ma aspetta di capire le mosse dei blaugrana, che al momento non hanno aperto alla possibilità di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2023. Ecco perché gennaio potrebbe essere un mese proficuo per la cessione del centrocampista cresciuto nella cantera blaugrana, che in questo primo scorcio di stagione ha totalizzato complessivamente soltanto 220 minuti, tra campionato e Champions. Il Barça lo valuta circa 15 milioni di euro, e gli spiragli per un suo acquisto sembrano esserci tutti.