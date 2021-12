Calciomercato Roma, MLS pigliatutto | Doppio colpo

Il calciomercato è ormai alle porte e la Roma è molto vicina al suo primo acquisto. Intanto dalla MLS arriva un’altra offerta.

Il primo colpo del mercato di gennaio di Tiago Pinto potrebbe essere quello di Ainsley Maitland-Niles, centrocampista – e all’occorrenza anche terzino destro – classe ’97 dell’Arsenal. La trattativa si dovrebbe chiudere sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se mancano ancora alcuni dettagli.

A proposito di grandi manovre sul calciomercato, nelle ultime ore vi abbiamo parlato della clamorosa indiscrezione secondo la quale Lorenzo Insigne potrebbe lasciare a parametro zero il Napoli e il campionato italiano per andare nella Major League Soccer, dove ad attenderlo ci sarebbe il Toronto FC.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, bomba Zaniolo | Aria d’addio

Calciomercato Roma, doppio colpo per il Toronto

Chi ha militato tanti anni – dal 2015 al 2019 – nel club canadese è stato Sebastian Giovinco, che ha fatto registrare anche grandi numeri in termini di realizzazione. Adesso potrebbe toccare a Lorenzo Insigne e non solo. Infatti non è finita qui, perché il Toronto vorrebbe portare in MLS anche Andrea Belotti.

Il ‘gallo’ è anch’egli in scadenza col Torino e potrebbe accordarsi con un nuovo club a partire dal 1 febbraio 2022. In queste ore ci sarebbero stati primi contatti tra le parti, con una prima offerta di 9,5 milioni di euro a stagione per ben cinque anni. L’attaccante italiano classe ’93 ha disputato in stagione solamente 10 partite, a causa degli infortuni. In questo momento è fuori per una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro e il suo rientro dovrebbe essere previsto per la seconda metà di gennaio.