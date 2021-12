Calciomercato Roma, bomba Zaniolo | Aria d’addio

Uno dei big della rosa di José Mourinho potrebbe lasciare la Roma. Ecco le ultimissime sul suo futuro.

Nicolò Zaniolo ha trovato il suo primo gol stagionale in campionato nella roboante vittoria del club capitolino per 4-1 sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

La rete siglata contro la Dea si aggiunge alle due realizzate in UEFA Conference League (una delle quali nei preliminari). Questo però non basta a convincere appieno ancora i dirigenti giallorossi. Il numero 22 della Roma da tempo aspetta appuntamento con Tiago Pinto per parlare del rinnovo del contratto, con relativo adeguamento, in scadenza il 30 giugno del 2024.

Calciomercato Roma, Zaniolo può lasciare

Per lui però questi mesi di gioia per il ritorno in campo, sono comunque stati difficili. Nelle prestazioni dove non ha brillato ha creato una vera e propria spaccatura del tifo romanista. Si batte molto per la squadra ma molte volte vuole fare troppo, però su di lui José Mourinho ha sempre espresso parole di elogio.

Il suo addio però non è così impossibile. Secondo quanto riportato da ‘tuttomercatoweb’, il rinnovo di Zaniolo è in stand-by e la Roma starebbe pensando addirittura ad una sua possibile cessione per il mercato estivo. Aria di addio, dunque, tra la Roma e il classe ’99, arrivato nella capitale nell’estate del 2018 per 4,5 milioni di euro. Ancora tutto può accadere, ma la sua permanenza non è più così scontata.