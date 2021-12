Calciomercato Roma, in Spagna sono sicuri | Pinto sfida Spalletti e il Barca

Calciomercato Roma, le prossime settimane potrebbero essere infiammate da un affascinante duello per arrivare al suo ingaggio. Queste le ultime dalla Spagna.

L’avvicinarsi del mese di gennaio acuisce i rumors circa le future mosse dei giallorossi e degli altri club del nostro campionato. Riportiamo di seguito interessanti aggiornamenti provenienti dalla penisola iberica e che potrebbero portare alla nascita di una contesa tra Mourinho e Spalletti.

L’ultima sfida tra i due mister risale allo scorso ottobre, quando Pellegrini e colleghi riuscirono a costringere i partenopei ad arrendersi al pareggio, rallentando una corsa che, fino a quel momento, aveva portato il Napoli ad essere una delle squadre più in forma del campionato. La gara fu caratterizzata da una grande attenzione e rispetto da parte di entrambi i mister, protagonisti qualche settimana addietro anche di un simpatico siparietto televisivo.

Quest’ultimo, unitamente all’amicizia emersa dall’atteggiamento di ambedue a inizio partita, contribuì in parte a lenire le asprezze di una gara storicamente ostica e acuita quest’anno dalla presenza sulla panchina degli azzurri di un personaggio non più amatissimo all’ombra del Colosseo.

Se la prossima dicotomia Mourinho-Spalletti infiammerà i cuori di entrambe le piazze il prossimo aprile, in occasione della 34esima giornata, le due società potrebbero nei prossimi giorni darsi battaglia per arrivare all’ingaggio di un giocatore seguito da tempo dalla Roma.

Calciomercato Roma, le ultime dalla Spagna: Mourinho e Spalletti su Mazraoui

Ci riferiamo a Noussair Mazroui, accostato da mesi ai colori giallorossi e attualmente figurante sulla wish list di diversi direttori sportivi, Pinto incluso. Il laterale dell’Ajax è monitorato anche dal Barcellona, attratto, come le altre, dall’importanza del giocatore e, soprattutto, dalla sua situazione contrattuale.

Il 24enne andrà in scadenza il prossimo giugno e ciò spiega il motivo per il quale diverse società cercheranno di ottenerne le prestazioni sfruttando la sua posizione all’interno del club fiammingo. Stando a quanto riferito da Mundo Depuritvo, in particolar modo, Mazraoui è destinato a infiammare il prossimo mercato estivo.

Oltre al Barcellona, infatti, il portale iberico rimarca la presenza della Roma sulle sue tracce, così come quella del Napoli. Sia Mourinho che Spalletti sono alla ricerca di rinforzi sulle corsie difensive. Seguiranno aggiornamenti.