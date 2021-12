Calciomercato Roma, c’è l’incontro con l’agente | Data fissata

Calciomercato Roma, gennaio è alle porte. Plurimi gli aspetti sui quali lavorare per Tiago Pinto. E intanto spunta la data dell’incontro che potrebbe essere decisivo.

I limiti palesati dalla squadra fin qui hanno aiutato a evidenziare quanto denunciato da Mourinho a più riprese in questi mesi. L’assenza ossia di elementi funzionali in specifiche regioni di campo, legata ad un modus operandi estivo che non ha seguito in modo lineare l’iter preliminarmente designato.

Sin dal suo arrivo, infatti, lo Special One aveva avanzato specifiche richieste per una squadra che a sua detta presenta importanti margini di crescita ma che manca di determinate qualità e, soprattutto, di profondità. In cima alla wish list del tecnico c’è sempre stato qualche nome di un giocatore che potesse rinforzare lo scacchiere in mediana.

Qui, come emerso anche dalla gestione ponderata tra Conference League e campionato, l’ex Tottenham non vede sostituti all’altezza della coppia titolare, formata da Veretout e dall’eclettico Bryan Cristante. Per tale motivo, i principali movimenti delle prossime settimane sembrano destinati a coinvolgere proprio lo schermo difensivo.

Tra i plurimi monitorati, figura da tempo il nome di Flrorian Grillitisch, relativamente al quale sono da riferire degli aggiornamenti di non trascurabile importanza.

Calciomercato Roma, fissato l’incontro con l’agente di Grillitsch: le ultime

Le notizie raccolte nel recente periodo sembravano aver apportato ottimismo all’interno del mondo capitolino. La situazione del centrocampista dell’Hoffenheim, in scadenza del prossimo giugno, lasciava intendere come Pinto potesse trovare il giusto grimaldello per arrivare ad un ingaggio conveniente già questo gennaio.

In mattinata, in realtà, avevamo evidenziato la preoccupante ingerenza del Napoli. A ciò si aggiunga anche quanto riportato da AsRomaPress. Stando alle ultime, infatti, sarebbe stato fissato un incontro tra la dirigenza capitolina e l’entourage dell’austriaco, Thomas Bohm. Il meeting è previsto per settimana prossima ma, stando sempre alla suddetta fonte, gran parte dell’ottimismo legato a questa trattativa sembra essere stato smorzato. Seguiranno aggiornamenti.