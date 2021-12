Calciomercato Roma, lo ha chiesto Mourinho | Ballano 15 milioni

Calciomercato Roma, da riportare gli ultimi aggiornamenti circa l’affascinante trattativa di cui parlatovi in questi giorni.

Superata la prima parentesi di queste festività, l’apertura della campagna acquisti è ormai imminente. Plurime le novità attese dai tifosi giallorossi, desiderosi quanto speranzosi di poter vedere una squadra diversa e, soprattutto, più continua.

Come appena resocontatovi, le statistiche hanno evidenziato una grande vicinanza della piazza alla squadra, nonostante le difficoltà incontrate da Pellegrini e colleghi in questa parte di stagione. Servirà lavorare su plurimi aspetti per ridurre il gap con gli altri top team del campionato.

Ci si attende, dunque, un duplice lavoro. Quello cioè sul terreno di Trigoria, felicemente calibrato dal carismatico e saggio Mou, unitamente a quello programmato da Pinto ai piani alti del centro sportivo. Il gm è infatti da tempo al lavoro per accontentare il proprio connazionale, così da consegnare lui una rosa più profonda e qualitativa per il nuovo anno.

Le piste seguite sono numerose e, tra le varie, non è da ignorarsi quella relativa all’ingaggio del centrocampista militante nel campionato francese. Queste le ultime novità.

Calciomercato Roma, aggiornamento su Bruno Guimaraes: la richiesta del Lione

Tra i plurimi profili monitorati nel recente periodo, figura anche quello di Bruno Guimaraes. Il centrocampista del Lione piace non poco a Mourinho che avrebbe individuato in lui, per caratteristiche e margini di crescita, uno dei rinforzi ideali per il futuro. Le qualità sciorinate in Ligue 1, unitamente alla giovane età rendono però il suo approdo tutt’altro che scontato.

Vi avevamo parlato prima di Natale della sua situazione, evidenziando come il suo nome figuri in realtà da diverso tempo sui taccuini dei dirigenti giallorossi. Riportiamo l’aggiornamento del Ge.Globo, che apporta non poche novità. Stando a quanto riferito dal portale portoghese, infatti, il giocatore è valutato 45 milioni di euro.

Una cifra elevata che riflette l’importanza del profilo e giustificata anche dalla sua situazione contrattuale che lo lega al club transalpino fino al 2024. I giallorossi sembrerebbero attualmente intenzionati a sborsare una cifra di circa 30 milioni di euro. Resta quindi un gap, non esiguo, tra domanda e offerta. Seguiranno aggiornamenti.