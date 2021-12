Calciomercato Roma, accordo e firma | Tutto fatto

Calciomercato Roma, accordo e firma: ormai è tutto fatto. Affare in prestito per la seconda parte di stagione

Il primo colpo in uscita la Roma lo ha piazzato. Sembra quasi tutto fatto. Anzi, secondo quanto riportato da Laroma24.it, si attenderebbe solamente l’esito del tampone per dare il via libera al giocatore che nella seconda parte di stagione non giocherà con la maglia giallorossa addosso.

Affare in prestito: Riccardo Calafiori infatti andrà a Cagliari, cercando di dare il proprio contributo alla squadra di Mazzarri per raggiungere una salvezza che appare difficile. L’esterno giallorosso insomma è pronto a mettersi in gioco nei restati sei mesi di campionato. Poi tornerà a Trigoria.

Calciomercato Roma, Calafiori al Cagliari

E’ la prima uscita, anche se ancora ufficialmente il calciomercato non è aperto. Ma ormai è tutto fatto. Calafiori quindi andrà a giocare con continuità nel 3-5-2 utilizzato da Mazzarri. C’è solamente un piccolo stop al momento, come detto prima, relativo al fatto dei tamponi. La Roma infatti aspetterebbe l’esito di quello di Vina per poi lasciar partire il giovane giallorosso.

La formula dell’operazione è molto semplice: prestito secco senza diritto e né obbligo di riscatto. Calafiori alla fine del campionato tornerà quindi a Trigoria e si giocherà le possibilità di una maglia da titolare con la squadra di Mourinho. Pinto, quindi, ha piazzato la prima uscita. Adesso però dovrebbe anche pensare alle entrate. Sono quelle che maggiormente interessano Mourinho e non solo.