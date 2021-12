Calciomercato Roma, Simeone ci riprova: Juventus in scacco

Calciomercato Roma, l’interessamento di Simeone potrebbe mettere fuori gioco la Juventus: l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna.

Alla luce delle ben note vicissitudini economiche che imperversano in Italia, quella che sta per ufficialmente iniziare si preannuncia una sessione di calciomercato sostanzialmente avara di grandi investimenti, nella quale anche i top club dovranno fare di necessità virtù, provando con qualche intuizione ad accontentare le richieste dei rispettivi allenatori.

Un ruolo importante, come spesso accade in questo tipo di circostanze, sarà assolto dalla voce cessioni, che interessa particolarmente la Roma, viste le “stilettate” dirette o indirette che José Mourinho ha mandato in più di una circostanza ai calciatori che non ritiene imprescindibili per la sua idea di gioco, eufemisticamente parlando. Tra questi, impossibile non menzionare Gonzalo Villar, al quale lo Special One ha deciso di concedere solo degli scampoli di partita in Conference League: sono soltanto 204 i minuti di gioco totalizzati, con l’ex Elche che non ha mai “timbrato” il cartellino in campionato.

Subodorata la sua cessione già la scorsa estate, con il Sassuolo che per sostituire il partente Locatelli aveva pensato proprio al murciano classe ’98, reduce da una stagione da titolare sotto Fonseca, Villar potrebbe fare le valigie a gennaio. Ma per andare dove?

Calciomercato Roma, addio Villar: ritorno di fiamma dell’Atletico

Qualche sondaggio esplorativo è arrivato dalla Liga; nel frattempo, si è parlato della volontà della Roma di inserire Villar in uno scambio con la Juve o con l’Inter. Insomma, le idee non sono mancate a riguardo. Tuttavia, stando a quanto riportato da Sport.es, anche l’Atletico Madrid starebbe monitorando con attenzione l’evolversi della situazione, con il Cholo che potrebbe sferrare l’assalto decisivo nelle prossime settimane e battere dunque la concorrenza della Juventus, da tempo sulle tracce dell’iberico. Ricordiamo che Villar è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, e la sua valutazione si attesta sugli 8-10 milioni di euro.