Calciomercato Roma, scambio più cash con l’Inter | Mourinho accontentato

Calciomercato Roma, segnaliamo le ultime novità circa l’intrigante scenario che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Superato Natale, l’imminenza di gennaio porta con sé sempre un sentimento di speranza e rimpianti. C’è chi pensa al proprio passato, con rammarico o entusiasmo ma anche chi, con slancio ottimistico, resta concentrato sui “goal” da raggiungere per l’anno a venire. Quali siano i traguardi di Mourinho e Pinto è chiaro a tutti, così come le mosse che ci si attende da loro nel prossimo futuro.

Rispetto agli anni scorsi, a Trigoria si è cercato di costruire un’unilateralità di vedute, così da portare alla creazione di un apparato accomunato da obiettivi e destino. Una situazione più che normale ma, purtroppo, raramente attualizzatasi in passato. Dall’arrivo della nuova società, si è subito colta la volontà di creare una visione universale, caratterizzata da una felice collaborazione tra parte tecnica e dirigenziale.

Il binomio iberico, Tiago-José, opererà, come fatto fin qui, per la cosa più importante, il bene della Roma. Ciò si rifletterà, dunque, nella ricerca da parte del mister di una giusta chiave per limare i plurimi aspetti parsi come perfettibili e necessariamente da plasmare per trovare una continuità fin qui non ottenuta.

Parallelamente, l’ex Benfica dovrà essere bravo ad accontentare le richieste di Mou, senza dimenticare di quel mantra imposto dai Friedkin e rispondente al nome di sostenibilità.

Leggi anche —> Calciomercato Roma, adesso è UFFICIALE | In estate sarà addio

Calciomercato Roma, le ultime sullo scambio Villar-Vecino con l’Inter

Si legga in quest’ottica, dunque, l’aggiornamento di recente comunicazione lanciato da Radio Radio. I giallorossi sono concentrati, come sapete ormai tutti, anche sulle uscite. Come raccontatovi, due capitolini potrebbero finire, rispettivamente, alla Lazio di Sarri e al Napoli di Spalletti.

Diversi elementi scarsamente impiegati da Mourinho potrebbero però assumere l’importante valore di pedina di scambio. Una di queste è sicuramente Gonzalo Villar. A detta dello Special One, l’ex Elche non è adatto alla sua visione e ciò spiega il motivo per il quale una sua uscita sia ormai scontata. Stando alla suddetta fonte, Gonzalo potrebbe finire all’Inter e trovarsi coinvolto in uno scambio con Vecino.

Oltre che all’ex Fiorentina, però, i giallorossi avrebbero chiesto anche un conguaglio in denaro, giustificato dalle grandi qualità sciorinate lo scorso anno e dalla giovane età del numero 8 iberico. Seguiranno aggiornamenti.