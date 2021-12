Calciomercato Roma, nel mese di gennaio si potrebbe assistere ad uno scenario simile a quello che ha portato Pedro a cambiare sponda del Tevere.

Lo spagnolo, dopo un anno deludente con Fonseca, ha cambiato maglia ma non città, trovando fiducia e continuità sotto l’egida di un mister che ben conosceva dopo il suo trascorso al Chelsea. E proprio come l’ex Barcellona, anche un altro giallorosso potrebbe sposare la causa biancoceleste.

Il mese di gennaio è ormai alle porte e ciò lascia intendere il perché numerose squadre siano alla ricerca di elementi che possano arrivare alle giuste condizioni. É stato, questo, il filo rosso delle tante trattative di cui raccontatovi in questi mesi. Pinto continua ad avere l’esigenza, nonché l’incarico, di accontentare Mourinho, riuscendo altresì a rispettare i paletti finanziari della società.

L’infelice impatto avuto dalla fase pandemica anche sul mondo dell’economia calcistica, unitamente ai non brillanti risultati della Roma negli ultimi anni, impediscono al gm di poter disporre di un’importante libertà economica, memore anche dei non pochi sacrifici fatti in estate per rinforzare lo scacchiere.

Si cercheranno, dunque, approdi che ben si sposino con la diverse volte citata sostenibilità. Restando all’ombra del Colosseo, segnaliamo che, come tanti altri club, anche quello di Lotito seguirà la falsariga qui descritta. Ibridando il tutto con il discorso di apertura, dunque, segnaliamo un aggiornamento emerso da poco.

Calciomercato Roma, nuova idea dopo Pedro: Santon può abbracciare Sarri

Oltre che ad avanzare specifiche richieste, soprattutto in mediana, Mourinho ha sin dal suo arrivo deciso di epurare la rosa. Ciò si è riflesso nella scelta di dividere lo scacchiere in due gruppi, isolando di fatto tutti quei giocatori che non facessero al suo caso. Una scelta forte, come il carattere del portoghese, ma volta a incoraggiare l’allontanamento di chi, in questi anni, abbia spesso declinato la possibilità di lasciare la Capitale, seppur consapevole di non essere più all’altezza del progetto.

In questo infelice corpus figura anche Davide Santon. Arrivato dall’Inter nel 2018 nell’operazione che vide coinvolti anche Zaniolo e Nainggolan, il laterale non ha mai garantito continuità a causa delle problematiche fisiche. Stando a quanto riferito da Gianluca Longari di Sportitalia, la Lazio si sarebbe detta interessata al suo ingaggio. Si lavora per l’accordo sulla rescissione così da permettergli di firmare un nuovo contratto da svincolato.