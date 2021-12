Il conto alla rovescia per la fine del 2021 è ormai agli sgoccioli e in contemporanea anche quello per l’inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Il general manager Tiago Pinto è pronto ad accontentare le richieste di Mourinho per mettergli a disposizione al più presto i rinforzi richiesti per il girone di ritorno di Serie A e per provare a portare a casa finalmente almeno un trofeo tra Conference League e Coppa Italia.

GUARDA IL VIDEO!