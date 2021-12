Calciomercato Roma, richiesta folle | Pinto ha un piano

Il General Manager della Roma Tiago Pinto prepara l’affondo per un importante obiettivo di questo calciomercato invernale.

Alla ripresa del Campionato, il prossimo 6 gennaio, la Roma sarà subito attesa da un match importante. Per l’Epifania i giallorossi saranno infatti di scena a San Siro, dove affronteranno il Milan in una partita delicatissima. Sarà fondamentale confermare la crescita messa in mostra nell’ultimo periodo prima della sosta – in particolare in occasione della trasferta di Bergamo – per rilanciare le ambizioni di quarto posto che Mourinho non ha mai abbandonato.

Anche perché subito dopo la Roma sarà ancora attesa da un’altra sfida importante: quella che vedrà la squadra dello Special One affrontare la Juventus allo Stadio Olimpico. Anche in vista di questo doppio, difficile appuntamento, Mourinho ha avanzato una richiesta alla dirigenza, in sede di calciomercato: cercare di agire il più rapidamente possibile, magari per poter contare su qualche nuovo arrivo sin dalle primissime uscite del 2022. Un compito non semplice per Pinto, che sta comunque cercando di accontentare il proprio allenatore.

Calciomercato Roma, c’è il prezzo | Richiesta folle

Due le priorità su cui la dirigenza della Roma sta concentrando la propria attenzione: un laterale destro di difesa, capace di non far rimpiangere Karsdorp in caso di assenza, e un centrocampista di spessore. Proprio quest’ultimo profilo è ritenuto di fondamentale importanza da Mourinho, che reclama un rinforzo in mediana sin dai suoi primissimi giorni nella Capitale. Diversi i nomi seguiti con attenzione da Pinto, che sembrerebbe ora aver individuato un obiettivo ideale.

Si tratta di Boubacar Kamara, centrocampista francese del Marsiglia, in scadenza di contratto nel 2022. Il club transalpino ha incassato il “no” del calciatore al rinnovo e si è rassegnato all’idea di doverlo cedere a gennaio, per non perderlo a parametro zero a fine stagione. Kamara piace per caratteristiche tecniche e fisiche e rappresenterebbe senza dubbio un innesto importante, ma il Marsiglia per ora spara altissimo: per lasciar partire il calciatore, secondo quanto riporta oggi Il Messaggero, i francesi vorrebbero addirittura 18 milioni di euro. Una cifra folle, se si considera che il giocatore si libererà gratis tra sei mesi. Pinto, però, ha un (doppio) asso nella manica: con la dirigenza del club i rapporti sono ottimi e le operazioni Pau Lopez e Under – per i quali presto scatterà l’obbligo di riscatto da parte del Marsiglia – potrebbero contribuire ad indirizzare la trattativa nella direzione giusta.