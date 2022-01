Roma-Juventus, un big a rischio | L’esito degli esami

Roma-Juventus, un big a rischio. C’è l’esito degli esami. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno

Il campionato è ormai alle porte. Il 6 gennaio la Roma sarà impegnata in trasferta contro il Milan e poi, il 9 gennaio, all’Olimpico, arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri. Due partite di fuoco per i giallorossi, che hanno bisogno di punti pesanti per il proseguo della stagione.

E oltre il Covid, che ne ha tolto di mezzo parecchi come era preventivabile, c’è anche il problema degli infortuni. Proprio in questi minuti infatti la società bianconera ha diramato un comunicato stampa che spiega che uno dei big, nonostante non ci sia nessuna lesione, è a rischio per i prossimi impegni.

Roma-Juventus, Bonucci a parte

“Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Questo la nota della società bianconera che in pratica svela le non migliori condizioni fisiche del difensore. Che potrebbe essere assente così come Giorgio Chiellini, che ieri è risultato positivo al coronavirus. Insomma, una situazione delicata anche per Allegri.

Ma non è che Mourinho se la passi bene. Lo Special One spera di recuperare almeno gli infortunati che non hanno disputato le ultime partite del 2021. Questo è l’obiettivo dell’allenatore portoghese che, sa benissimo, che arrivare a queste due partite con gli uomini contati potrebbe essere un enorme problema.