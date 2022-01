In attesa della ripartenza della Serie A con subito le due grandi sfide contro Milan e Juventus, il calciomercato è inevitabilmente al centro dell’attenzione, con l’apertura ufficiale della finestra invernale delle trattative. Il general manager Tiago Pinto nonostante le pressanti richieste di Mourinho deve avere pazienza, perché in questo momento è possibile solo lavorare sui prestiti, come ribadito dalla proprietà Friedkin.

