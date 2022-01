Cassano positivo al Covid, lo sfogo della moglie sui social

Cassano positivo al Covid, è questa la notizia emersa nelle ultime ore e che non poche discussioni ha catalizzato in poco tempo. A contribuire, anche lo sfogo social della moglie dell’ex, tra le tante, Roma.

Il trentanovenne di Bari Vecchia ci ha abituato a sentir parlare di lui. Il suo atteggiamento fuori dagli schemi, limite importantissimo che non poca ingerenza ha avuto sull’evoluzione della sua carriera, lo ha spesso portato ad essere al centro di discussioni e polemiche.

Basti pensare alle non così lontane parole su Francesco Totti, destinato, a sua detta, ad essere dimenticato nel giro di qualche decade. Ma anche ai dibattiti nati in seguito a commenti non proprio positivi nei confronti di giocatori ed ex calciatori, fino ad arrivare a frecciatine più o meno esplicite rivolte a giornalisti.

Cassano è questo, mix tra l’essere sornione e la spontaneità, unitamente ad un ego forse troppo smisurato. Il suo nome in queste ore è rimbalzato però su plurime testate in seguito alla notizia giunta relativamente alle sue condizioni. In seguito alla positività al coronavirus, l’ex numero 99 è stato ricoverato presso il reparto di Malattie infettive del nosocomio genovese “San Martino”. Attualmente è monitorato dal team dell’infettivologo divenuto famoso in questi mesi, Matteo Bassetti.

Cassano positivo al Covid, la polemica social della moglie

La cosa più importante da sottolineare è che Cassano attualmente non sia in pericolo di vita. La sua ospedalizzazione è stata conseguenza di un peggioramento delle sue condizioni che richiedono maggiore indagine da parte dei medici. Non è passata inosservata, inoltre, la polemica social della moglie, Carolina Marcialis, che ha denunciato alcune inesattezze riportate, come da lei stesso affermato, da GenovaToday.

La coniuge, prendendo le distanze da eventuali contatti con la testata ligure, ha ribadito come, a differenza di quanto scritto, il marito abbia ricevuto la doppia dose di vaccino. Qualche giorno fa, la Marcialis aveva detto di essere negativa, così come i suoi due figli e di aver rispettato le norme di isolamento per evitare il contagio con il marito. A cui va il nostro in bocca al lupo.