Calciomercato Roma, UFFICIALE: trattativa saltata | Pronte le alternative

Calciomercato Roma, dopo l’ufficialità non poche cose sono cambiate e non scarsa potrebbe essere l’ingerenza della questione in merito nei piani dei giallorossi.

Questi sono attesi dal delicato incontro con la Juventus, in programma a tre giorni di distanza dalla prima delusione del 2022. Quella cioè maturata con il Milan, che ha portato anche alle espulsioni di Karsdorp e Mancini che domani non potranno essere della gara.

L’ansia così come la preoccupazione salgono. L’appuntamento è quello delle grandi occasioni e, a distanza di circa 24 ore, non sono già mancate le prime polemiche a riguardo, soprattutto in seguito a quella che è stata la squalifica ottenuta da Massimiliano Allegri per le offese rivolte al direttore della gara Juve-Napoli.

Ciò che catalizza ancora maggiore attenzione all’ombra del Colosseo è però anche la questione mercato. In seguito all’approdo di Maitland-Niles, sono arrivate altre informazioni relative a Sergio Oliveira, individuato come rinforzo ideale per la zona mediana di campo. Come sempre sottolineato, però, c’è anche un altro aspetto che nella Capitale non può essere ignorato.

Quello cioè relativo alle uscite, molte delle quali Pinto si augura di poter concretizzare nelle prossime settimane, consapevole altresì che anche a giugno sono in programma plurime sortite.

Calciomercato Roma, addio ufficiale e Karsdorp in partenza?

Tra queste potrebbe esserci anche quella di Rick Karsdorp. Il nome dell’olandese è stato infatti presentato dal portale britannico, “ManchesterEveningNews”, come figurante sulla wish list della dirigenza United, insieme a quello di Florenzi e Hamari Traore. La locomotiva olandese, insieme agli altri due citati, è stato infatti individuato come eventuale colpo da piazzare sulla fascia destra.

Questo alla luce del mancato approdo tra le fila dei Red Devils di Kieran Trippier, a lungo seguito dagli anglosassoni ma approdato in questi giorni al Newcastle. L’ufficialità dell’ex Atletico Madrid tra le fila dei Magpies costringe infatti Ragnick e colleghi a trovare una valida e tempestiva soluzione, soprattutto per la prossima stagione.