Calciomercato Roma, l’intesa per Sergio Oliveira è dietro l’angolo: importanti, però, le ultime indiscrezioni che trapelano dal Portogallo.

“Annunciato” de facto da José Mourinho nel post partita di Roma-Juventus, lo sprint per l’approdo di Sergio Oliveira nella Capitale è ormai partito, ed ogni istante sembrerebbe essere propizio per la fumata bianca decisiva.

Quella appena trascorsa è stata una giornata interlocutoria, nella quale i contatti sono proseguiti in modo fitto, e in cui, stando alle ultime indiscrezioni, il Porto starebbe provando a portare il prezzo dell’operazione complessiva, tra prestito oneroso e diritto di riscatto, a circa 18-20 milioni di euro, stando a quanto riferito da “Mais Futebol“, cifra alla quale aveva fatto riferimento anche calciomercato.it. In attesa di limare questi ultimi dettagli, chiaramente al centrocampista portoghese non è stato ancora dato l’ok definitivo, che potrebbe arrivare già nella giornata di domani.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, scacco matto Juve | Cash immediato ad una condizione

Calciomercato Roma, ore caldissime per Sergio Oliveira: stretta finale

Insomma, il count-down è appena cominciato. La Roma ha scelto da tempo Sergio Oliveira per sopperire a quelle carenze in termini di esperienza e personalità delle quali a più riprese si è lamentato Mourinho, con l’assistito di Jorge Mendes che da tempo ha detto sì alla proposta giallorossa, disposta a coprire fino a giugno esattamente la metà dell’ingaggio percepito attualmente dal centrocampista al Porto. Il lungo rettilineo prima del traguardo sta per essere imboccato: mancano davvero le ultime formalità, che però hanno fatto procrastinare la chiusura definitiva dell’affare, stimata inizialmente in queste ore.