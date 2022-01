La Roma è in crisi di risultati, ma la stagione è ancora lunga e la società ha piena fiducia nello Special One. Oltre alla possibilità di rimontare in campionato, ci sono due coppe in cui farsi valere: la Coppa Italia e la Conference League. Per provare a vincere almeno un trofeo in questa prima stagione alla guida della Roma, Mourinho ha varato un vero e proprio piano di emergenza.

