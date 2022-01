José Mourinho può ritenersi soddisfatto: il general manager della Roma Tiago Pinto è venuto incontro alle sue richieste e ha portato in giallorosso i rinforzi richiesti. Maitland-Niles è l’esterno destro che serviva per fare rifiatare Karsdorp, Sergio Oliveira aumenta la qualità e l’esperienza del centrocampo. Il club resterà vigile sul mercato e se riuscirà a piazzare tutti gli esuberi ci sarà spazio anche per un colpo last minute: ecco la richiesta dello Special One.

GUARDA IL VIDEO!