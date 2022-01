Calciomercato Roma, visite mediche superate | Arriva l’annuncio

Il nome caldo del calciomercato della Roma dovrebbe diventare un nuovo acquisto del club dopo essere stato spesso tra gli uscenti

Tanto mercato in entrata, ma anche in uscita. La Roma in questi giorni sta cercando di migliorare il più possibile la propria rosa in vista della fine del campionato. Su richiesta di mister Mourinho, infatti, sono arrivati Ainsely Maitland-Niles e Sergio Oliveira per blindare rispettivamente fascia destra e centrocampo. Il tecnico portoghese voleva rinforzare questi reparti già a giugno, ma altre necessità hanno portato il calciomercato della Roma verso altri lidi. Ora che a gennaio c’è stata nuovamente la possibilità, lo Special One ha avanzato delle richieste ai Friekdin che le hanno accolte e realizzate.

Per fare spazio, però, ai nuovi arrivati c’è bisogno di sfoltire la rosa già a partite da gennaio e per questo motivo Tiago Pinto si sta muovendo molto. Il general manager della Roma sta cercando delle destinazioni possibili per quei giocatori che stanno trovando poco spazio nella rosa. Non si tratta, però, solo di giovani o di giocatori che hanno bisogno di giocare, ma anche dei veri e propri esuberi. Sono diversi i giocatori che alla corte di Mourinho non hanno mai trovato spazio e per questo Pinto sta cercando al sistemazione più adatta. Infine, un pensiero va dedicato anche a quei giocatori che sono già in prestito e che potrebbero tornare nella Capitale.

Calciomercato Roma, Olsen all’Aston Villa: passate le visite mediche

Come riporta The Atletic UK, Robin Olsen è quasi un giocatore dell’Aston Villa. Il portiere svedese, arrivato a Roma nel 2018, ha superato le visite mediche con i Villains e l’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire nelle prossime 24 ore. L’ex numero 1 del Copenaghen continua, così, la sua avventura in Premier League cominciata nel 2020. In quell’anno, infatti, Olsen ha vestito la maglia dell’Everton dove, però, ha giocato veramente poco. Solo 7 partite con la maglia dei Toffees e nove gol subiti. Nella prima metà della stagione in corso, poi, ha vestito la magia dello Sheffield United giocando undici partite.