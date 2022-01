Calciomercato Roma, addio immediato | I soldi li porta un big

Calciomercato Roma, addio immediato: una cessione che non era prevista ma che potrebbe far comodo a Pinto alla ricerca del tesoretto

Una cessione a sorpresa per monetizzare subito. Una cessione che non era preventivata ma che più passa il tempo più diventa una soluzione per Tiago Pinto, alla ricerca di altri elementi in grado di aumentare il livello della rosa della Roma. Soprattutto sotto il profilo della personalità.

E soprattutto dopo le parole di Mourinho alla fine della gara contro il Cagliari. Lo Special One si è lasciato sfuggire “l’ideale sarebbe avere altri Sergio Oliveira“. Un segnale, un messaggio chiaro, che svela che in questo momento dentro la rosa giallorossa mancano uomini pronti a prendersi delle responsabilità a differenza del neo arrivato dal Porto che dopo pochi minuti dal debutto con la nuova maglia si è preso il pallone in mano ed è andato dal dischetto. Gol e vittoria. Tre punti che portano la firma di Oliveira.

Calciomercato Roma, Veretout in uscita?

Ed è per questo motivo che, secondo quanto riportato da Il Messaggero, Pinto starebbe pensando di regalare un altro centrocampista a Mou. Il nome è sempre quello di Kamara. Ma serve una cessione, perché se anche Diawara dovesse partire in prestito – c’è il pressing del Valencia – la formula per un innesto dentro Trigoria non cambierebbe. A meno che, come detto, non ci sia una cessione importante. E in questo senso il nome caldo è quello di Veretout.

Piace da tempo al Tottenham e al Napoli il centrocampista francese che in questo momento sta vivendo una fase d’involuzione. E allora potrebbe essere anche sacrificato per modellare la Roma a immagine e somiglianza del proprio allenatore. Al momento però proposte concrete da parte dei club in questione non ne sono arrivate. Ma già una possibile e minima apertura potrebbe cambiare le carte in tavola. Mancano poco più di dieci giorni alle fine delle trattative. Tutto può succedere.