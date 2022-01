Calciomercato Roma, bomba Zaniolo | Incontro e firma

Calciomercato Roma, bomba Zaniolo: durante la sosta per le Nazionali incontro e firma. Ecco le novità sull’adeguamento del contratto

Non solo entrate e uscite del mercato di gennaio. Ma anche i rinnovi al momento sono nella testa del general manager portoghese della Roma Tiago Pinto. Uno in particolare, forse quello più importante dopo che nei mesi scorsi è stato blindato Pellegrini. Ovvero quello di Zaniolo.

Ogni tanto arrivano delle voci su una possibile partenza già la prossima estate. Con la Juventus e anche il Tottenham che sarebbero interessate alle prestazioni del fantasista. Notizie vere, ovviamente, perché tutti guardano a Zaniolo come un colpo importante, di quelli che fanno comodo a tutti. Ma secondo quanto riportato da Il Messaggero questa mattina in edicola, la novità è un’altra. Il quotidiano romano si spinge oltre: “Ormai ci siamo” scrive. Il prolungamento, con adeguamento, è pronto.

Calciomercato Roma, svolta Zaniolo

Le parti si dovrebbero vedere durante la pausa delle Nazionali. Adesso Zaniolo guadagna 2,3 milioni di euro all’anno. La richiesta è stata quella di un accordo sulla base di 3,5 milioni più bonus. Il prolungamento dovrebbe essere triennale e non quinquennale. Un accordo insomma fino al 2027, visto che l’attuale accordo scade nel 2024. Una blindatura vera e propria per uno degli elementi che dentro la Roma possono in qualunque momento la differenza. Lo sa bene Mourinho che lo ha coccolato e lo ha anche difeso pubblicamente dopo alcune partire nelle quali Zaniolo è stato preso di mira dai difensori avversari.

Rispedite quindi al mittente tutte le voci che volevano una partenza imminente, già nella prossima sessione di mercato estiva. Zaniolo, mettendo nero su bianco, si legherà per molto tempo alla Roma. Un rinnovo che ormai è cosa fatta a quanto pare. Un patrimonio che la società giallorossa non può e non deve perdere.