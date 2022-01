AIA, sono dolori: scuse al Milan, la reazione dei tifosi della Roma infiamma i social

AIA, adesso sono dolori: le scuse al Milan fanno insorgere i tifosi della Roma. Ma anche gli addetti ai lavori sono contro questa presa di posizione

Una presa di posizione così repentina l’AIA non l’ha mai presa. Pochi minuti dopo il fattaccio di San Siro, con il Milan che poi ha perso la gara contro lo Spezia, i dirigenti arbitrali hanno chiamato la società rossonera per chiedere scusa per l’errore di Serra.

Tutto succede al minuto 92: Rebic attacca centralmente, servendo Messias, ma è toccato da un avversario: Serra fischia un istante prima del gol rossonero. Un errore clamoroso – così come è successo anche in altri casi, con la Roma protagonista – che poi, destino, diventa una beffa per la formazione di Pioli che al 96esimo cade sotto il colpo di Gyasi.

AIA, la reazione dei tifosi della Roma

Ecco, come detto, nello spazio di pochissimo tempo sono arrivate le scuse da parte dell’AIA. Una reazione così veloce che ha scatenato e infiammato i tifosi della Roma sui social. Ma non solo, anche gli addetti ai lavori hanno detto la loro. In ogni caso, comunque, prima di scoprire quali sono stati i commenti sui social, c’è da sottolineare anche come la Gazzetta dello Sport spieghi che anche Maggioni, arbitro di Roma-Cagliari, rischia uno stop per essere stato assai incerto nella gara di domenica scorsa all’Olimpico. Ma di scuse, in questo caso, non ne sono arrivate.

Per inciso, poi, tornando alla serata di ieri: Luca Marelli, che analizza le decisioni arbitrali su Dazn, ha spiegato che “se l’AIA davvero avesse chiesto scusa al Milan dopo l’errore di oggi, avrebbe sbagliato. Senza senso. E’ stata arbitrata male e lo hanno visto tutti. A quel punto tutti pretenderebbero delle scuse di fronte a presunti errori”. Poi è stata la volta di qualche tifoso giallorosso che ha commentato il faccia a faccia tra Rebic e Serra: “Qui avrebbero dato l’ergastolo a Zaniolo, altro che squalifica”.

Qui avrebbero dato l’ergastolo a Zaniolo, altro che squalifica #MilanSpezia pic.twitter.com/9Tv2BmeiwM — Flavia (@flovien) January 17, 2022