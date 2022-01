Il calciomercato invernale in casa Roma non sembra volersi fermare. C’è un nuovo annuncio che fa preoccupare i tifosi, la percentuale sull’addio a Zaniolo.

Non si fermano le voci che cambiano completamente gli scenari di calciomercato in casa Roma. Mentre i giallorossi hanno ritrovato, non senza fatiche, i tre punti in Serie A arriva un nuovo annuncio sul futuro di Nicolò Zaniolo. Ecco la percentuale che fa tremare i tifosi giallorossi, l’addio al talentuoso calciatore non sembra da escludere.

La Roma ha ritrovato i tre punti in campionato, superando di misura il Cagliari di Walter Mazzarri. Decisivo il nuovo acquisto dei giallorossi, Sergio Oliveira. Il portoghese ha debuttato alla grande realizzando il tiro dagli undici metri che è valso i tre punti. Calciomercato in entrata subito decisivo per Josè Mourinho, che nei primi dieci giorni è stato accontentato con due rinforzi da subito gettati nella mischia. Mentre le attenzioni e le speranze dei tifosi sono rivolte al possibile terzo colpo invernale, c’è un nuovo annuncio sul futuro di Nicolò Zaniolo. Cambia la sua percentuale di permanenza alla Roma, ecco le parole riportate alla Calciomercato.it TV .

Calciomercato Roma, addio Zaniolo | La percentuale preoccupa i tifosi

A far tremare i tifosi giallorossi, in particolare quelli più legati al numero 22, ci ha pensato Enrico Camelio, ecco le parole riportate in diretta alla Calciomercato.it Tv: “Ad oggi dico che al 51% Zaniolo va via. Se non lo fai firmare oggi, non firma più.” Secondo Camelio saranno giorni decisivi per il futuro dell’ex Inter, la percentuale di permanenza tra i giallorossi sembra tutt’altro che scontata. E’ innegabile che un aggiornamento sulla sua situazione contrattuale è atteso da parte del gm giallorosso, Tiago Pinto, ma la speranza, condivisa da tanti tifosi, è che il numero 22 possa continuare nella sua esperienza alla Roma. In ogni caso, se non dovesse arrivare il rinnovo contrattuale, le porte alla cessione potrebbero spalancarsi con decisione.