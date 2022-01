Nuovo scenario di calciomercato in casa Roma. Tifosi giallorossi completamente spiazzati dall’annuncio in diretta: “Tre titolari hanno chiesto l’addio”

Nuovo annuncio che irrompe a scompigliare le carte in casa giallorossa. Secondo quanto riportato in diretta alla Calciomercato.it TV ci sono tre titolari nella rosa giallorossa pronti ai saluti. Ecco l’annuncio che ha spiazzato i tifosi giallorossi, mentre il calciomercato invernale è già decollato in quel di Trigoria.

Mentre la Roma si gode il ritorno dei tre punti, in attesa di prestazioni più convincenti, c’è un nuovo annuncio che scompiglia i piani del calciomercato invernale. La società giallorossa è tra le protagoniste della sessione di riparazione, già due acquisti e tre cessioni definite dal club capitolino. Mentre i riflettori sono puntati sul possibile terzo rinforzo invernale, c’è uno scenario in uscita che irrompe con determinazione. Non solo il campo sotto la lente d’ingrandimento dei tifosi, tante attenzioni al mercato di riparazione. Ecco le parole riportate da Enrico Camelio alla Calciomercato.it TV.

Leggi anche: Calciomercato Roma, visite mediche fissate | Cambia aria dopo 6 mesi

Calciomercato Roma, gelo in TV: “Tre titolari hanno chiesto la cessione”

Secondo quanto riportato alla CMIT TV sarebbero ben tre i titolari che hanno richiesto l’addio alla Roma. Ecco quanto riportato da Camelio : “Tre titolari della Roma hanno chiesto la cessione, uno a gennaio e gli altri due a fine stagione.” L’annuncio ha scatenato le fantasie dei tifosi giallorossi, scatenati nel tentativo di indovinare chi possa essere ai saluti. Soprattutto per quanto riguarda gennaio, appare scontato che se dovesse uscire uno qualsiasi dei titolari si attenderanno nuovi rinforzi nella rosa giallorossa. Un altro indizio decisivo sulle trattative di Tiago Pinto, il mercato invernale della Roma potrebbe riservare ancora tante soprese. Le prossime giornate saranno fondamentali per capire se sin da subito arriveranno nuovi movimenti ufficiali in casa Roma, dopo i primi due arrivi e le tre cessioni già definite.