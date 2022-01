Calciomercato Roma, svolta Diawara | Si sblocca il terzo colpo

Calciomercato Roma, svolta improvvisa: ci sarebbe il sì al diritto di riscatto. E allora la trattativa potrebbe prendere il decollo

Svolta improvvisa nella trattativa che non solo potrebbe dare la possibilità a Pinto di piazzare un esubero, ma soprattutto aprire le porte a un possibile terzo innesto, di quelli importanti, da regalare a José Mourinho in questo mercato di gennaio.

Sì, perché la Roma, come confermato da più parti, non ha per niente perso di vista la possibile operazione che porta a Kamara del Marsiglia. Il centrocampista piace allo Special One, e piace anche alla dirigenza giallorossa che visti gli affari in essere con il club francese, potrebbe avere una priorità in questa operazione assai importante anche in ottica futura. Ma tutto passa, come detto, da una possibile cessione. E quella che sembra più vicina è quella di Diawara.

Calciomercato Roma, svolta per Diawara

Il Valencia punta forte sul centrocampista. E avrebbe anche aperto alla possibilità di inserire il diritto di riscatto nell’operazione che potrebbe essere chiusa in prestito. La Roma infatti non avrebbe accettato la soluzione temporanea senza inserire una clausola per liberarsi in maniera definitiva del giocatore. E questa svolta avvicinerebbe l’uscita da Trigoria. Una sorta di compromesso che farebbe realmente felici entrambe le parti.

Degli incontri ci sarebbero stati anche oggi. Ed è senza dubbio un avvicinamento importante questo. Una soluzione per far sorridere sia Bordalas, tecnico degli spagnoli, che Pinto. Con il ghigno di Mourinho che assapora il gusto di un altro innesto che potrebbe tornare utile nel corso della seconda parte di stagione. Ci sono degli obiettivi da raggiungere e servono elementi pronti. L’innesto di Sergio Oliveira ne è la dimostrazione: personalità da vendere e debutto con gol. E tre punti in saccoccia. La notizia di Diawara è riportata da tuttomercatoweb.