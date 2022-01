Calciomercato Roma, Pinto non si ferma. Possibile un altro addio nelle prossime settimane. Un ulteriore “colpo” in uscita per il gm

Non solo mercato in entrata. Perché dopo gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira – ieri subito decisivo – la Roma monitora ancora con attenzione la situazione attorno a Kamara del Marsiglia. Ma anche in uscita, Pinto, sta riuscendo a piazzare quasi tutti gli esuberi. Al momento non gli sta andando sicuramente bene con quelli che sono fuori rosa. Ma il tempo ancora c’è.

Intanto, dopo gli addi di Villar e Mayoral, potrebbe svuotarsi del tutto dentro Trigoria la colonia spagnola. Così è almeno secondo quanto riportato dal giornalista Camelio. Che ha spiegato, nel particolare, che anche Carles Perez da qui alla fine di gennaio potrebbe salutare la compagnia giallorossa per trovare una sistemazione. Non si è parlato di possibili club interessati al momento, ma tutto lascia presagire che la destinazione spagnola sia quella più calda al momento.

Calciomercato Roma, anche Perez in uscita

Insomma, anche Perez s’iscrive nella lista dei partenti nonostante Mourinho sembra tenerlo in considerazione. Ma ieri, lo Special One, ha definitivamente lanciano Felix e allora le possibilità per lo spagnolo di trovare spazio si sono ridotte al lumicino. E poi, togliere dal bilancio un altro ingaggio di un elemento che alla fine dovrebbe vedere il campo con il contagocce, potrebbe solamente fare bene alla Roma in questa sessione di mercato. Anche in questo modo, Pinto, potrebbe tirare su un tesoretto da investire sia in questa sessione ma anche in quella estiva. Dopo il gm dovrà rendere la squadra sempre più a immagine e somiglianza del tecnico. Ci sta riuscendo adesso. In estate dovrà completare l’opera.