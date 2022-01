Calciomercato Roma, Zaniolo al posto di Dybala | Il piano della Juve

Calciomercato Roma, Zaniolo al posto di Dybala: la Juventus starebbe pensando al fantasista giallorosso per sostituire la Joya

La Juventus non lo ha mai perso di vista. E l’infortunio di Chiesa potrebbe anche far decidere alla società bianconera di fare un passo avanti. Ma anche il possibile mancato accordo con Dybala può spingere Cherubini a chiedere di nuovo delle informazioni su Nicolò Zaniolo. Queste le notizie che sono riportate da tuttomercatoweb.

La Roma e Vigorelli, agente del fantasista, si sono incontrate all’inizio di gennaio per gettare le basi per un possibile rinnovo del contratto di Nicolò che scade nel 2024. I colloqui ricominceranno a febbraio, ma non c’è dubbio – secondo il portale – che un possibile accordo potrebbe anche essere propedeutico per una cessione la prossima estate anche con delle condizioni migliori. Insomma, la Juve sembra pronta a fare realmente sul serio per quel giocatore che la Roma ha reso praticamente grande e che fino al momento ha coccolato in maniera importante. E soprattutto aspettato dopo due infortuni gravissimi che lo hanno tenuto ai box per moltissimo tempo.

In cima alla lista della società bianconera, quindi, ci sarebbe appunto Zaniolo. Anche perché in casa bianconera la trattativa per il rinnovo di Dybala – come si sa – non sta andando per il verso giusto e l’Inter sembra davvero alla finestra. E per non farsi trovare impreparata, la società piemontese, potrebbe fare un sondaggio. La cifra rispetto ai 40 milioni di euro che qualche anno fa Cherubini aveva scritto in quel pizzino è sicuramente lievitata. E Tiago Pinto non si metterebbe nemmeno a trattare qualora non arrivasse un’offerta di almeno 60 milioni. Una situazione che potrebbe avere degli sviluppi nei prossimi mesi, soprattutto se non venisse trovato un accordo per il rinnovo di Zaniolo.

In questo caso, la cessione, sarebbe quasi certa: la Roma non potrebbe arrivare nel 2023 con un contratto in scadenza e con un patrimonio del genere che senza ombra di dubbio potrebbe essere svalutato da un mancato accordo sul contratto. Vedremo.