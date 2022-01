Roma, infortunio Pellegrini | Stop più lungo del previsto

Durante il riscaldamento di Roma-Cagliari, Pellegrini ha dovuto cedere il posto a Jordan Veretout a causa di un fastidio muscolare

Altro infortunio in casa Roma. Continua la striscia negativa di infortuni muscolari che da anni avvengono nei giallorossi. Stavolta a dover passare in infermeria è Lorenzo Pellegrini, che era stato lontano dai campi già a dicembre a causa di un problema fisico. Il centrocampista, nel riscaldamento di Roma-Cagliari, ha dovuto cedere il suo posto a Jordan Veretout. Il francese, infatti, non sarebbe dovuto scendere in campo nella gara contro gli isolani e, invece, ha preso posto nel centrocampo a tre. Insieme a lui Henrikh Mkhitaryan e Sergio Oliveira, che ha siglato la rete vincente dell’1-0 dal dischetto con molta freddezza.

Grande apprensione e preoccupazione prima della sfida con i sardi. Tifosi e addetti ai lavori hanno aspettato gli esami medici che sono stati effettuati in giornata per definire l’entità dell’infortunio. Alle porte c’è la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, che sta mantenendo un discreto stato di forma. Dopo aver eliminato il Parma e lo Spezia dalla competizione, i pugliesi si stanno preparando per sfidare Abraham e compagni. In campionato, poi, solo il Pisa primo in classifica è riuscito a bloccare il Lecce che veniva da due vittorie di fila. Ora gli uomini di Baroni sono quinti a tre punti dal secondo posto e in piena zona play-off.

Roma, esami medici per Pellegrini: ecco quanto starà fuori

Secondo quanto riporta il giornalista di Sky, Angelo Mangiante, gli esami medici hanno dimostrato che Pellegrini starà fuori più del previsto. Inizialmente, infatti, si pensava che il numero 7 giallorosso avrebbe saltato solamente la gara di Coppa Italia con il Lecce. Dalla visita strumentale, però, è emerso come Pellegrini dovrà stare fuori per circa tre settimane. Il centrocampista salterà, quindi, le gare con Lecce, Empoli e potrebbe tornare dopo la sosta, ovvero il 6 febbraio con il Genoa. Nel prepartita di Roma-Cagliari, Pellegrini ha avuto un risentimento sulla stessa cicatrice del quadricipite che lo aveva costretto a un mese di stop tra novembre e dicembre.