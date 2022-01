Calciomercato Roma, controproposta per il riscatto | Le nuove condizioni

In questi mesi la Roma ha cercato di cedere più giocatori possibile, non pensando molto all’incasso, ma al risparmio dell’ingaggio con conseguente abbassamento del costo del cartellino finale.

Tiago Pinto è sempre molto attivo sul fronte delle uscite, dove da giugno a oggi è riuscito a piazzare molti calciatori che non facevano parte del progetto nato in estate sotto la guida tecnica di José Mourinho.

Tra questi c’era Alessandro Florenzi, che avrebbe fatto sicuramente comodo nelle rotazioni sulla corsia di destra, dove lo Special One ha potuto fare affidamento solamente su Rick Karsdorp, non ritenendo all’altezza Bryan Reynolds. Già adesso il ‘problema’ è stato risolto con l’arrivo dall’Arsenal di Ainsley Maitland-Niles. Quest’anno Stefano Pioli ha utilizzato il terzino per 19 volte, nelle quali ha realizzato anche una rete.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, messaggio per Tiago Pinto | Annuncio bomba

Calciomercato Roma, controproposta Milan per Florenzi

Per quanto riguarda il laterale romano classe ’91, il quale compierà 31 anni quest’anno, c’è un diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro da parte del Milan. E’ costato – al momento – un milione di prestito oneroso, ma secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, la società rossonera sta pensando di cambiare le condizioni del diritto di riscatto, dando un milione per il riscatto più uno ulteriore di bonus. Insomma il giocatore verrebbe acquistato per 3 milioni di euro in totale (considerando anche il costo del prestito), cosa che alla società giallorossa potrebbe anche stare bene.