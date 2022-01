Calciomercato Roma, messaggio per Tiago Pinto | Annuncio bomba

Il calciomercato invernale della Roma è entrato subito nel vivo con due acquisti nel giro di pochi giorni e già funzionali a Mourinho.

Lo Special One può ritenersi per il momento più che soddisfatto dell’operato di Tiago Pinto nelle prime due settimane dall’apertura della sessione di riparazione del mercato. Arrivati prima Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal e poi Sergio Oliveira dal Porto.

Entrambe le operazioni sono state concluse con la formula del prestito, e chissà che entrambi i giocatori possano essere confermati a giugno in vista della nuova stagione. Il progetto della società capitolina è basato anche sulle tante cessioni, iniziate la scorsa estate e facenti parte delle operazioni di mercato arrivate negli anni scorsi da diversi direttori sportivi. Insomma una vera e propria pulizia generale che però non riguarderà alcuni calciatori, i quali saranno la base da cui ripartire.

Calciomercato Roma, annuncio sul futuro di Kamara

Non è detto, dunque, che il mercato giallorosso sia finito qui. Come ammesso dallo stesso general manager portoghese, le occasioni saranno valutate fino al 31 gennaio. Per cui la Roma resta attiva e vigile, in attesa anche di capire se a centrocampo verrà effettuata un’ulteriore cessione, su tutte la più plausibile resta quella di Amadou Diawara, oggi impegnato in Coppa d’Africa e non a disposizione della società.

Chi resta un grande obiettivo è Boubacar Kamara, centrocampista di proprietà del Marsiglia in scadenza di contratto a giugno. Lo stesso calciatore classe ’99 ha parlato del suo futuro: “Non ne parlo con i miei compagni. Sembra che debba andare in una destinazione diversa ogni giorno. Sono fortunato ad essere ben circondato. Appena arrivo a casa non ci penso più”, le dichiarazioni riportate dal sito ‘Madeinfoot.ouest-france.fr’. “Sta a me rimanere concentrato sul campo, per non pensare a quello che si dice a destra o a sinistra. Il mio contratto scade a giugno, farò di tutto per aiutare la squadra a raggiungere il suo obiettivo: la Champions League”, ha poi concluso.