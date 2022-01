Calciomercato Roma, proposta indecente | Esonero e Mourinho subito in panchina

Lo Special One ha ricevuto un’altra proposta per una panchina prestigiosa. Ecco la risposta dell’allenatore portoghese.

José Mourinho festeggia a metà nella vittoria di ieri della Roma sul Cagliari, una partita che poteva finire 4 o 5-0 così come con un pareggio per 1-1. E’ stato lo stesso tecnico a dichiararlo nel post partita di ieri.

Nonostante l’assenza di Lorenzo Pellegrini, per il quale sono attesi nella giornata odierna tutti gli esami strumentali del caso, è stato un ottimo debutto con la maglia giallorossa quello di Sergio Oliveira arrivato la settimana scorsa e subito messo in campo dal tecnico capitolino. Intanto un altro club di Premier League ha sollevato dall’incarico il suo allenatore e ha (ri)messo nel mirino Mou.

Calciomercato Roma, Everton ancora su Mourinho

Secondo quanto riportato dal ‘The Telegraph’, l’allenatore portoghese della Roma è la primissima scelta della dirigenza inglese. Peccato che però Mourinho continua a rifiutare qualsiasi altra destinazione che non sia la compagine capitolina. Il progetto è appena iniziato e lo Special One non intende lasciare minimamente dopo sei mesi una scelta fatta con coraggio e consapevole che il lavoro nella capitale è ancora molto.

Strada tutta in salita per l’Everton dunque, che dopo aver silurato Rafa Benitez, a seguito della sconfitta per 2-1 contro il Norwich, si è visto il rifiuto anche dallo Special One. Tra i nomi papabili per la panchina dei Toffees rimane in corsa anche l’ex giallorosso Paulo Fonseca – anche se i bookmakers lo vedono lontano – ma anche il ritorno di Roberto Martinez, oggi commissario tecnico del Belgio. Niko Kovac potrebbe, infine, essere una suggestione dopo l’esonero al Monaco.