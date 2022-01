Roma, Pellegrini si ferma ancora | Ecco quando può tornare

La Roma deve fare i conti con un altro stop per Lorenzo Pellegrini, che prima della sfida contro il Cagliari ha accusato un risentimento muscolare.

Tre punti fondamentali per ripartire e tornare a muovere la classifica. La Roma aveva un solo risultato a disposizione, ieri, nella sfida dello Stadio Olimpico contro il Cagliari: la vittoria. E una vittoria è arrivata, al termine di una gara certamente non semplice. I sardi hanno dimostrato grande caparbietà e c’è voluta anche una grande prestazione di Rui Patricio per evitare brutte sorprese. Tra le buone notizie che José Mourinho ha avuto dal match di ieri, senz’altro compare anche l’esordio di Sergio Oliveira.

Al di là del gol – pesantissimo – il portoghese ha subito fatto capire perché è arrivato nella Capitale: grande personalità e carisma da vendere. Caratteristiche che gli hanno consentito sin da subito di prendere il comando delle operazioni. La Roma, quindi, riparte e può concentrarsi ora sulla settimana che comincia oggi. Una settimana in cui i giallorossi saranno chiamati a un doppio appuntamento. Prima la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, giovedì, e poi la trasferta di Empoli per la quarta giornata del girone di ritorno della Serie A. Dare continuità alla vittoria di ieri è fondamentale.

Roma, altro stop per Pellegrini | I tempi di recupero

Ma dal match contro il Cagliari non sono arrivate, purtroppo, soltanto indicazioni positive per Mourinho. La notizia peggiore, per la verità, è arrivata pochi minuti prima del fischio d’inizio, quando Lorenzo Pellegrini ha accusato un fastidio muscolare e, in accordo con lo staff medico, ha rinunciato alla presenza in campo. A preoccupare è la zona interessata dal risentimento: esattamente la stessa che costrinse Pellegrini a uno stop di oltre un mese nel finale del 2021.

Come spiega Il Corriere della Sera, in giornata si valuterà se procedere con altri esami cui sottoporre il Capitano, con la speranza che Lorenzo si sia fermato in tempo per scongiurare guai più seri. Ad oggi sembra praticamente scontata la sua assenza nella sfida infrasettimanale contro il Lecce. Il Capitano salterà quasi sicuramente la Coppa Italia, con la speranza di riuscire ad averlo nuovamente a disposizione per la partita di domenica contro l’Empoli.