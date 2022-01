Calciomercato, game over Roma | La Juve ci prova subito con lo scambio

Calciomercato Roma, lo scambio “diabolico” che ha in mente la Juventus che rovina i piani di Mourinho: i dettagli.

Roma e Juventus potrebbero tornare ad incrociarsi, ma questa volta il rettangolo verde non c’entra nulla. Le due squadre, infatti, aspettano di capire eventuali spiragli per rinforzare le rispettive mediane.

Pinto, dopo aver piazzato il colpo Sergio Oliveira, qualora riuscisse a cedere anche Diawara, si metterebbe nella situazione più congeniale per preparare il terreno in vista di un altro rinforzo. Non è uscito nei radar giallorossi, ma questa sarebbe eventualmente una situazione da approfondire in estate, Granit Xhaka, vecchio pallino di Mou, la cui candidatura è ritornata prepotentemente in auge. Resosi protagonista di una stagione, fino a questo momento, tutt’altro che esaltante, l’elvetico rappresenterebbe quel connubio di esperienza e di personalità invocato dallo Special One anche a margine della vittoria contro il Cagliari, decisa proprio dal neo acquisto Oliveira.

Calciomercato Roma, scambio per Xhaka: piano diabolico della Juventus

In questo senso, però, occhio alla Juventus. Il motivo? Presto detto. Da tempo l’Arsenal ha bussato alla porta dei bianconeri per capire la fattibilità dell’operazione Arthur. Anzi, c’è di più: i “Gunners” avrebbero già trovato un accordo di massima con il brasiliano che, sebbene nelle ultime uscite stagionali abbia collezionato diverse presenze, non si sente un titolare inamovibile nello scacchiere di Allegri. Tuttavia, Cherubini non ha ancora dato il via libera all’operazione, che sarebbe imbastita con la formula del prestito: la Juve, infatti, è alle prese con la scelta del sostituto del brasiliano. Ecco perché, stando a quanto riportato da calciomercatonews.com, non sembrerebbe utopistico provare ad immaginare che, alla fine, l’ex Barça venga inserito in uno scambio, proprio con il club londinese: alla “Vecchia Signora” stuzzica e non poco il profilo di Granit Xhaka, ormai sempre più vicino ad un addio. Staremo a vedere se e come questa “traccia” possa evolvere nel corso delle prossime ore.