Calciomercato, Roma ed Inter “gelate” | Irruzione a sorpresa

Calciomercato Roma, anche l’Inter monitora la situazione: l’irruzione dalla Premier, però, potrebbe far saltare il banco.

La vittoria contro il Cagliari si è rivelata un vero e proprio toccasana per la Roma, che ha messo in cascina tre punti di fondamentale importanza, i primi di un girone di ritorno nel quale, in maniera anche rocambolesca ed immeritata, contro Milan e Juve erano arrivate due sconfitte piuttosto preoccupanti.

A mettere il sigillo alla sfida contro i sardi ci ha pensato un rigore di Sergio Oliveira, il cui impatto sulla sua nuova realtà non è tardato ad arrivare. Molto probabilmente quello del lusitano non sarà l’ultimo colpo in entrata dei giallorossi, che aspettano di ultimare altre cessioni prima di preparare l’affondo per un altro centrocampista, che nelle idee del general manager dei capitolini dovrebbe essere Boubacar Kamara. Per il francese, però, la concorrenza non manca, soprattutto dalla Premier League; spostandoci sulle corsie laterali, è arrivato dall’Arsenal Maitland-Niles, che Mou ha gettato nella mischia nelle ultime uscite stagionali. La necessità di acquistare un vice Karsdorp ha spinto la Roma a stringere i tempi per l’approdo nella Capitale del poliedrico inglese; tuttavia, nel dossier di Pinto ci sono anche altri nomi, soprattutto in ottica futura.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, parla Tiago Pinto | La verità sul terzo colpo

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per Spence: la situazione

Nelle ultime ore i giallorossi avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per Djed Spence, terzino destro – utilizzabile anche come mezzala – attualmente in forza al Nottingham Forest, ma di proprietà del Middlesbrough, a cui è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Il classe ‘2000, che in questa stagione ha collezionato fino a questo momento 23 presenze tra campionato e Coppa, per un totale di 2000 minuti di gioco, ha una valutazione che si aggira sui 2-3 milioni di euro; secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, la Roma sarebbe interessata al suo acquisto, così come l’Inter. Tuttavia, nelle ultime ore c’è da registrare l’inserimento dell’Arsenal: staremo a vedere come evolverà la situazione.