Torna a parlare Tiago Pinto, svelando nuovi retroscena sul calciomercato dei giallorossi. Ecco le parole del general manager della Roma.

Nell’immediato prepartita di Roma-Cagliari è tornato a parlare Tiago Pinto. Il gm della Roma come di consueto è intervenuto ai microfoni Dazn, parlando a ruota libera dello stato del mercato invernale dei giallorossi. La Roma è tra le squadre più attive nella sessione di riparazione, Josè Mourinho ha già accolto ufficialmente i primi due rinforzi, ecco l’annuncio sul terzo colpo.

Torna a parlare Tiago Pinto, descrivendo il lo stato attuale del mercato invernale in casa Roma. In questo momento i giallorossi sono impegnati sul terreno da gioco dello stadio Olimpico nella sfida al Cagliari. All’intervallo il risultato è fermo sull’ 1-0 per la Roma. Subito incisivo Sergio Oliveira, il secondo rinforzo del mercato di riparazione ha segnato il calcio di rigore valso il vantaggio. Facendo un passo indietro di quarantacinque minuti, ecco le parole del responsabile del calciomercato in casa Roma.

Leggi anche: Roma-Cagliari, Mou sorride a metà | Recuperato per la panchina

Calciomercato Roma, parla Tiago Pinto | La verità sul terzo colpo

Si parte dall’importanza della gara di oggi: “Le ultime due sconfitte sono state pesanti, ma il calcio è così: la faccia di chi vince non è come quella di chi perde. Oggi abbiamo un’opportunità di vincere e andare avanti in una stagione che è lunga e in più ci sono due competizioni. Siamo qui per vincere”.

Annuncio sull’acquisto di Sergio Oliveira: “Conoscevo molto bene Sergio Oliveira, ma mai lo avrei preso al Benfica e lui non sarebbe mai venuto. Con lui ho scherzato su questo, la mia famiglia è del Benfica e la sua del Porto. Adesso sono felice perché è un grande calciatore con una grande personalità.”

Infine la verità sull’atteso terzo colpo in entrata: “Abbiamo fatto tutto in modo allineato, cerco di essere oggettivo in quello che facciamo. A gennaio devi prendere i giocatori subito. È stato un buon lavoro averli portati intorno al 12-13 gennaio. Il mercato è dinamico e può succedere sempre qualcosa, ma posso dire che ad inizio dicembre ci siamo messi in testa di prendere questi ragazzi e li abbiamo presi”.