Tutto pronto per Roma-Cagliari, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Mourinho sorride a metà, con un parziale recupero lampo.

La Roma non può assolutamente fallire la partita contro il Cagliari. Tra pochi minuti ci sarà il fischio d’inizio della gara allo stadio Olimpico, con tante sorprese nei giallorossi. Oliveira da subito buttato nella mischia per il tecnico portoghese, il centrocampista esordirà dal primo minuto mentre resterà fuori dai titolari il francese Veretout. Ma la sorpresa è tra i convocati per la panchina, c’è un recupero lampo.

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Roma-Cagliari. I giallorossi sono obbligati a rialzare la testa, dopo la doppia batosta trovata nei primi big match del girone di ritorno. Josè Mourinho ha deciso di mescolare completamente le carte, con un’esclusione a sorpresa di un big. Niente partenza dal primo minuto per Jordan Veretout, chiavi della regia affidate all’ultimo arrivato in quel di Trigoria: Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese debutterà con la maglia giallorossa dal primo minuto, ha scelto il numero 27 per la sua nuova esperienza. Confermata l’assenza di Stephan El Shaarawy, c’è un parziale recupero che può far sorridere il tecnico portoghese.

Roma-Cagliari, Mou sorride a metà | Recuperato per la panchina

Confermata l’assenza del Faraone, nessun recupero per l’esterno offensivo giallorosso. Si rivede invece tra i convocati, recuperato almeno per la panchina Rick Karsdorp. Il laterale olandese è finalmente risultato negativo al coronavirus, dopo il contagio dei giorni scorsi. Il terzino torna almeno a disposizione di Mou, anche se non ha lavorato col gruppo questa settimana. Ecco perchè dal primo minuto ci sarà ancora una volta l’inglese Maitland-Niles, sperando in un epilogo più felice del suo esordio da incubo contro la Juventus. Karsdorp torna a disposizione del tecnico portoghese, la fascia destra dei giallorossi potrà contare di nuovo sulle sue energie.