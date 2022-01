Tutto pronto allo stadio Olimpico per la terza giornata del girone di ritorno. Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari, le scelte

Alle ore 18 ci sarà il fischio d’inizio di Roma-Cagliari, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Ecco le scelte dei due allenatori, Mazzarri e Mourinho hanno deciso l’undici titolare con cui affrontare la sfida dell’Olimpico. Solo cinquemila tifosi ci saranno nell’impianto del Foro Italico, effettive le nuove norme sul contenimento dei contagi da pandemia.

Vietato sbagliare in casa giallorossa, la Roma è costretta a ritrovare la vittoria dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime tre gare. Non si è nascosto Josè Mourinho, che in conferenza stampa ha parlato anche a lungo di mercato. Proprio dalla finestra di trattative invernali sono arrivate grosse novità per il tecnico portoghese, finalmente accontentato col rinforzo a centrocampo. Prima partita ufficiale nella Roma per Sergio Oliveira. vedremo se l’allenatore della Roma deciderà di affidargli la regia dei giallorossi a partire dal primo minuto di gara. Solo cinquemila biglietti disponibili per la gara di oggi, con l’incubo pandemia che affligge il Cagliari di Mazzarri.

Isolani privi di dieci elementi nel gruppo squadra, scelte obbligate per il tecnico toscano che sogna l’impresa di stoppare Mourinho. I sardi versano in una complicata situazione di classifica, ancorati al terzultimo posto. Ecco le scelte dei due tecnici, lo Special One cambia rotta con un’esclusione a sorpresa di un big.

Roma-Cagliari, formazioni ufficiali | Un big fatto fuori

ROMA: Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Mkhitaryan, Oliveira, Pellegrini; Zaniolo, Abraham, Felix.

CAGLIARI:Cragno; Goldaniga, Altare, Carboni; Zappa, Marin, Deiola, Pereiro, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti

Niente spazio dal primo minuto per Jordan Veretout, mentre alla regia esordirà ufficialmente Sergio Oliveira. Ai lati del portoghese si posizioneranno due interni di centrocampo completamente votati all’azione offensiva, come Pellegrini e Mkhitaryan, mentre il francese inizierà dalla panchina.