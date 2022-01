Calciomercato Roma, ecco il tesoretto | Pinto prepara il terzo colpo

Il calciomercato della Roma potrebbe non essere finito con gli arrivi di Sergio Oliveira e Ainsley Maitland-Niles.

Mancano ancora due settimane alla conclusione della sessione invernale di calciomercato. Un periodo che, nel mondo imprevedibile delle trattative, può essere lunghissimo. In casa Roma si guarda a questa seconda parte della finestra di trasferimenti con relativa tranquillità. La rapidità con cui il General Manager Tiago Pinto è riuscito a inserire in rosa due nuovi elementi di spessore mette il club al riparo da ansie e urgenze particolarmente impellenti.

Lo stesso José Mourinho, nel corso della conferenza stampa di ieri, ha sottolineato più volte la velocità con cui Pinto sia riuscito a garantirgli gli arrivi di Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Due calciatori importanti per il tecnico portoghese, convinto che i nuovi innesti possano offrirgli più alternative, in una stagione lunga e ricca di appuntamenti, e innalzare il livello complessivo della rosa. Anche, forse soprattutto, dal punto di vista di carisma e personalità.

Calciomercato Roma, tesoretto dagli esuberi | Chance Pinto

La soddisfazione espressa da Mourinho, però, non corrisponde necessariamente alla certezza che il mercato in entrata sia chiuso. Certo, gli interventi più urgenti sono stati effettuati e ora si può agire con relativa tranquillità. Fondamentale, per eventuali nuovi acquisti, sarà la capacità di sfoltire ulteriormente la rosa. Salutati Villar e Mayoral, la Roma spera ora di avere notizie interessanti a proposito di Diawara. Passi avanti anche per le cessioni di Darboe e Reynolds, entrambi finiti sul taccuino dell’Anderlecht per un prestito fino a fine stagione.

Insomma, una serie importante di cessioni che potrebbe cambiare le carte in tavola anche per quanto riguarda il mercato in entrata. Come sottolinea oggi Il Corriere dello Sport, la cessione in Belgio degli ultimi due esuberi, insieme a quelle già concluse di Villar, Mayoral e Calafiori, permetterebbe alla Roma di risparmiare complessivamente 4,2 milioni di euro sugli ingaggi, da qui a giugno. Una cifra cui si devono aggiungere i 500 mila euro incassati dal Getafe per il prestito di Mayoral (la metà di quanto la Roma aveva versato al Real in estate). Se davvero arrivassero novità importanti per gli addii di altri esuberi sopra citati, ecco che Pinto avrebbe a disposizione un tesoretto importante da poter investire subito per un ultimo, forse sorprendente, regalo a Mourinho.