ASRL | Calciomercato Roma, le ultime sulla cessione di Diawara

Il calciomercato Roma non è ancora chiuso e con la partenza di Diawara, Tiago Pinto potrebbe regalare un altro centrocampista a José Mourinho.

Dopo la partenza di Borja Mayoral, Calafiori e Villar, Tiago Pinto continua a lavorare sul fronte cessioni per tentare di sistemare i giocatori che hanno avuto poco spazio con José Mourinho. Oltre agli esuberi Fazio e Santon, in casa Roma si cerca una sistemazione anche per altri profili, soprattutto im mediana.

Se per Darboe si sta valutando soprattutto una proposta proveniente dall’Anderlecht, per quanto riguarda Diawara resta sempre molto caldo l’asse italo-spagnolo. Per il calciatore, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, nelle ultime ore si è addirittura parlato di una trattativa ormai alle battute finali con il Valencia. Il club spagnolo già da giorni ha chiesto informazioni sul centrocampista e di recente, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, ci sono stati passi avanti per tentare di portare a termine una trattativa in prestito.

Calciomercato Roma, Valencia-Diawara: il punto

Da qui a parlare di un’operazione quasi definita, tuttavia, ce ne corre. L’interesse è reale, ma ad oggi non si è ancora arrivati vicini alla fumata bianca definitiva. Rispetto al passato, c’è la sensazione che questa volta il calciatore possa essere più propenso a considerare di suo gradimento la destinazione proposta e a far cadere quel muro eretto la scorsa estate nei confronti del Wolverhampton e di altre soluzioni arrivate sulle scrivanie di Trigoria. Arrivato nell’estate del 2019 nell’operazione che ha portato Manolas al Napoli, Diawara non è mai riuscito ad imporsi in giallorosso, collezionando 2 gol e 2 assist in 66 presenze con la maglia della Roma. Con José Mourinho, il guineano ha messo insieme appena 308 minuti in otto presenze stagionali in tutte le competizioni.