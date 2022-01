Calciomercato Roma, addio in Serie A | Accordo a un passo

Calciomercato Roma, sarebbe sempre più vicino il suo addio: irruzione a sorpresa in Serie A e accordo a un passo.

Vendere, per poi capire se ci siano i presupposti per affondare il colpo su altri obiettivi: in questa duplice direzione Pinto sta conducendo una sessione invernale di calciomercato che vede la Roma, al momento, recitare un ruolo da assoluta protagonista.

E così, dopo aver piazzato Villar e Mayoral, e cominciato ad aprire un dialogo con il Valencia per Diawara, si potrebbe materializzare a stretto giro di posta un’altra uscita in casa giallorossa. Ci stiamo riferendo alla situazione legata a Federico Fazio che, stando a quanto riferito da TMW, sarebbe entrato prepotentemente nel mirino della Salernitana, con Sabatini pronto a chiudere per il difensore argentino, legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2022. L’ex Tottenham vive ormai da separato in casa, e non è un mistero che il club abbia provato in tutti i modi a cederlo già nella scorsa estate, con il Genoa in prima linea. Tuttavia, i “no” decisi di Fazio avevano fatto saltare tutto.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, ufficiale il colpo in difesa | Arriva dalla Svezia

Calciomercato Roma, Fazio ai saluti: blitz della Salernitana

Nelle ultime ore, però, ci sarebbe stato il blitz convinto della Salernitana, a caccia di un rinforzo importante con il quale puntellare un reparto che in termini di esperienza sta pagando dazio. E dunque, gli occhi del nuovo ds dei granata Walter Sabatini sarebbe ricaduto proprio sull’argentino, per il quale nei giorni scorsi avevano effettuato dei sondaggi esplorativi – e nulla più – anche il Cadiz e il Napoli, che però hanno deciso di virare su altri tipi di obiettivi. Ore infuocate, dunque: Fazio al passo d’addio, la Salernitana fa sul serio.