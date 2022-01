Calciomercato Roma, ufficiale il colpo in difesa | Arriva dalla Svezia

Calciomercato Roma, ufficiale il colpo difensivo: ha firmato fino al 2023. Andrà a coprire il buco lasciato da Swaby

Nel giorno in cui Ryan Friedkin e Tiago Pinto hanno visto dal vivo la prima partita della Roma femminile al Tre Fontane – vittoria per 2-1, in rimonta, grazie alle reti di Bergersen e Linari su rigore al 97′ – Bavagnoli piazza il colpo in difesa. Elemento indispensabile dopo l’addio di Swaby.

E’ ufficiale infatti l’ingaggio di Beata Kollmats, 29 anni, prelevata dal Göteborg/Häcken, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno del 2023. Kollmats è stata fino a poco tempo fa la capitana della squadra svedese. Ma ha deciso di iniziare questa sua nuova avventura con la maglia giallorossa addosso.

Calciomercato Roma, le prime parole di Kollmats

“Sono onorata di entrare a far parte della Roma” , ha dichiarato Kollmats ai canali ufficiali del club giallorosso. “La Roma punta a raggiungere grandi traguardi e io voglio far parte di quest’avventura. Penso di poter crescere molto qui e allo stesso tempo spero di poter aiutare la squadra con la mia esperienza” ha concluso. La 29enne sarà a disposizione di Spugna già dalla prossima gara di campionato contro il Napoli nel prossimo weekend.

“Beata è una calciatrice dotata sia di qualità tecniche che di visione di gioco, tutti elementi che rispecchiano i nostri principi”, ha invece spiegato l’Head of Women’s Football Betty Bavagnoli. “Ha deciso di intraprendere con noi una nuova sfida per la sua carriera e siamo certi che grazie anche alle sue doti di leadership potrà aiutarci molto”. Insomma, la Roma femminile vuole mantenere il secondo posto in classifica fino alla fine del campionato. E per farlo c’è bisogno di gente pronta a dare il massimo. Kollmats è una di queste.