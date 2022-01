Calciomercato Roma, lo scambio accontenta tutti | Doppietta Pinto

In casa Roma si continua a lavorare sul calciomercato. E spunta l’ipotesi di uno scambio che farebbe doppiamente felice Pinto.

Nel pomeriggio di oggi la Roma torna in campo per la terza giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A. Alle 18 i giallorossi sfideranno allo Stadio Olimpico il Cagliari di Walter Mazzarri, che arriva nella Capitale privo di diversi giocatori fermati dalla positività al Covid. In tutto sono 10, tra i quali 5 calciatori della Primavera, gli elementi fermati dal virus in casa rossoblu. Un’emergenza che non deve però far rilassare la Roma, chiamata a vincere ad ogni costo.

Il concetto è stato espresso in maniera molto chiara anche da José Mourinho nel finale della conferenza stampa tenuta ieri. L’allenatore giallorosso ha sottolineato come dopo due sconfitte consecutive, e con un solo punto raccolto nelle ultime tre uscite, per la Roma vincere sia un imperativo assoluto. Durante l’incontro con i giornalisti, lo Special One ha avuto occasione anche di dire la sua sulla sessione di calciomercato in corso.

Calciomercato Roma, occhio allo scambio | Pinto svolta

Mourinho ha pubblicamente elogiato il lavoro della società, sottolineando come gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira siano importanti per migliorare la rosa giallorossa. Parole al miele per il General Manager Tiago Pinto anche per quel che riguarda i tempi rapidi con cui il dirigente portoghese è riuscito a portare a termine le trattative. E nonostante l’allenatore abbia affermato di non aspettarsi nuovi arrivi, non è affatto detto che il mercato in entrata per la Roma sia chiuso.

Già, perché un ulteriore innesto, inutile negarlo, farebbe felice Mourinho. In questo senso è bene mantenere alta l’attenzione sul fronte-Kamara. Il francese lascerà il Marsiglia a costo zero a fine stagione, visto che è in scadenza di contratto. Il club transalpino sarebbe contento di aprire una trattativa con la Roma per concludere il trasferimento già a gennaio. Anche perché, come spiega Il Corriere dello Sport, al Marsiglia è stato notificato ieri lo stop al mercato in entrata nelle prossime due sessioni. Il che significa che, al netto di eventuali ricorsi, i francesi hanno soltanto i prossimi 15 giorni per garantirsi qualche innesto. Ecco che allora l’idea di uno scambio tra Diawara, in uscita dalla Roma, e Kamara, potrebbe davvero accontentare tutti. Per Pinto si tratterebbe di un colpo clamoroso: regalare un centrocampista di grandissimo livello a Mourinho e, al tempo stesso, liberare spazio in rosa cedendo un calciatore in esubero.