Dalla Juve al Milan, incontro segreto con Zirkzee: comunicazione lampo

Il blitz in gran segreto che segna una svolta inaspettata per il futuro di Zirkzee: così cambia tutto. Ecco cosa sta succedendo

Non ancora deflagrato alla luce delle diverse settimane che ancora mancano all’inizio della sessione di calciomercato, il mercato degli attaccanti calamiterà – come spesso avviene – una quota importante delle prossime mosse di quasi tutti i club. Come spesso avviene in questo genere di situazioni, una pedina è in grado di innescare un vero e proprio effetto domino. Sotto questo punto di vista, occhio all’evolvere della situazione riguardante Joshua Zirkzee.

Autentico trascinatore del Bologna, idolo di una piazza intera, l’attaccante olandese di Thiago Motta ormai da mesi è finito nel mirino di molte big, in Italia e all’estero. In tempi e in modi diversi, infatti, Juventus, Milan ed Inter (almeno in Italia) hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra. Dal canto suo, il Bologna non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello. I rossoblu, infatti, valutano il proprio attaccante non meno di 60 milioni di euro e al momento sembrerebbero essere piuttosto recalcitranti all’idea di accettare contropartite tecniche.

Incontro Ibra-Zirkzee: svolta Milan, ecco cosa sta succedendo

Il Bologna preferirebbe dunque incassare, subito. I club italiani sulle tracce di Zirkzee, pur ingolositi all’idea di mettere le mani su uno degli attaccanti più tecnici della Serie A, devono fare di necessità virtù. Ecco perché l’opzione Premier League non può essere trascurata a priori. Tuttavia, il Milan sarebbe pronto a far saltare il banco da un momento all’altro.

Secondo quanto evidenziato da Sports Zone, infatti, nello scorso weekend Ibra e Moncada avrebbero avuto un contatto diretto proprio con Zirkzee. Un incontro nel quale le parti avrebbero evidenziato le rispettive posizioni per provare a tastare il terreno e valutare il da farsi. L’entourage dell’attaccante, però, continua a spingere per l’opzione Premier League. La partita resta dunque molto aperta e potrebbe complicarsi ancor di più. Con i soldi ricavati dalla ormai (quasi) sicura cessione di Osimhen, infatti, non è escluso che anche il Napoli piombi con decisione su Zirkzee per accontentare il futuro allenatore. In casa partenopea, infatti, le chances di una permanenza di Calzona sono ormai ridotte al lumicino, complice anche il filotto di risultati piuttosto deludente. La telenovela Zirkzee, insomma, rischia di diventare un vero e proprio rebus. Staremo a vedere cosa succederà.