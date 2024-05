Il pupillo di Ghisolfi per la Roma: nuovo colpaccio alla Lukaku

Con l’arrivo di Ghisolfi, la Roma potrebbe compiere un nuovo colpaccio in sede di mercato in stile Lukaku.

La Roma di Daniele De Rossi, dopo aver battuto domenica scorsa il Genoa con il colpo di testa di Romelu Lukaku, ha la certezza di chiudere questo campionato al sesto. I giallorossi, dunque, sono ora in attesa di conoscere se l’anno prossimo giocherà in Champions o in Europa League, visto che dipenderà tutto da come concluderà questa stagione l’Atalanta di Gasperini: vittoria della finale contro il Bayer Leverkusen e quinto posto in finale di campionato.

In questo clima di attesa, di fatto, in casa Roma c’è già voglia di preparare al meglio la prossima stagione. Lo stesso Daniele De Rossi, infatti, ha ribadito che c’è voglia di spendere bene e, soprattutto, di prendere calciatori con fame.

Intorno alla squadra giallorossa, dunque, stanno circolando diverse indiscrezioni di mercato, anche perché ha un nuovo direttore sportivo: Florent Ghisolfi. Ad annunciare l’ingaggio del dirigente francese da parte della Roma è stato lo stesso presidente del Nizzia, ovvero la squadra del nuovo addetto al calciomercato in casa capitolina. Nel frattempo, proprio su un vecchio pupillo di Ghisolfi, bisogna segnalare un tweet davvero interessante.

Jacopo Palizzi sul mercato della Roma: “Ghisolfi conosce benissimo Seko Fofana”

A twittare è stato Jacopo Palizzi, giornalista di ‘Teleradiostereo’: “Alla Roma serve un centrocampista che abbia passo e che sappia anche di ribaltare l’azione, magari anche fisico. Ce n’è uno che Ghisolfi conosce benissimo, visto che l’ha preso al Lens tanto tempo fa. Ora in Arabia ma chissà, incuriosito da questo nuovo progetto tecnico: Seko Fofana”.

Proprio su questo tweet di Jacopo Palizzi bisogna registrare quello del suo collega a Teleradiostereo Augusto Ciardi: “Occhio che Palizzi è quello che anni fa insisteva su Dybala alla Roma e due settimane prima dell’annuncio conosceva i numeri del contratto, dalla durata allo stipendio”.

Fofana, di fatto, sarebbe davvero un grande colpo per la Roma, considerando soprattutto il suo ingaggio. Il calciatore ivoriano, infatti, prende ben 15 milioni di euro all’Al–Nassr ma si sa che le vie del mercato sono infinite, vedi l’affare che ha portato l’anno scorso Lukaku in giallorosso.