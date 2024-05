Lukaku e Dybala ancora insieme, Roma avvisata: “Fa la differenza”

Dybala e Lukaku ancora insieme, fanno la differenza nella Roma: l’annuncio non lascia spazio a dubbi.

Tante le questioni destinate a stimolare gli interessi e le attenzioni del mondo giallorosso nel corso delle prossime settimane, quando ai piani alti di Trigoria bisognerà cercare di ponderare una pluralità di scelte che ben consenta di apparecchiare nel migliore dei modi il futuro che attende De Rossi e i tanti addetti ai lavori con i quali si troverà ad interfacciarsi prossimamente.

L’approdo del nuovo direttore sportivo Ghisolfi dovrebbe risultare sempre meno lontano, così come il consequenziale inizio della fase di riflessioni e ragionamenti volti ad organizzare nel migliore dei modi il percorso della Roma che verrà, in campo e in società. Le novità, come noto, toccheranno infatti anche organigramma e gestione societaria, emblemi di una ripartenza fortemente voluta dai Friedkin per poter avviare nel migliore dei modi una ripartenza efficace ed immediata dopo il biennio trascorso con Pinto e Mourinho.

Roma, senti Borja Valero: Lukaku e Dybala per fare la differenza

Il novero di tematiche da affrontare resta certamente non esiguo e, al suo interno, si segnala sicuramente la questione relativa a Dybala e Lukaku, diversa ma accomunata dal profondo valore dei due calciatori e dalle attuali difficoltà che parrebbero essere attualmente sottese ad una permanenza di entrambi anche il prossimo anno. Fragilità fisiche e clausola più che abbordabile rappresentano il contraltare alla possibilità colta dalla Roma ormai due anni fa di mettere in squadra un campione come l’argentino.

Non meno complicato anche lo scenario Lukaku, che vede un Chelsea avanzare ancora richieste di circa 40 milioni di euro, per un giocatore reduce da una stagione positiva ma che ha saputo, comunque, sollevare anche interrogativi e perplessità. Sulla questione, in queste ore, si è esposto anche un ex calciatore, profondo conoscitore di piazze calde e importanti, quale Borja Valero.

“Lukaku è uno di quei giocatori che in Serie A fa la differenza, come dimostrato anche all’Inter. Quest’anno a tratti non abbiamo visto la sua migliore versione, ma alla fine i gol li fa. Se la Roma riuscisse a trattenerlo, sarebbe una cosa positiva“. Su Dybala, quindi: “Io sono un romantico: un giocatore come Dybala lo vorrei sempre nella mia squadra, fa la differenza. La società deve pensare a cosa sia meglio, è un giocatore che ha saltato molte partite, ma sa fare la differenza. Io lo terrei sempre con me”.