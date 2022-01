Roma-Cagliari, le probabili formazioni | Mou ha già deciso

Roma-Cagliari vale tre punti che i giallorossi hanno l’obbligo di conquistare. Vediamo insieme le probabili scelte di formazione degli allenatori.

Dopo due passi falsi consecutivi, in casa giallorossa Roma-Cagliari rappresenta l’occasione ideale per cercare di reagire e mettere in cassa i primi punti del 2022. La squadra di José Mourinho, reduce dalle sconfitte contro Milan e Juventus, non intende perdere altro terreno dalle prime posizioni in classifica e sa che oggi contro i sardi avrà a disposizione un unico risultato: la vittoria. Ieri in conferenza stampa il tecnico ha evidenziato i pericoli della sfida odierna.

Il Cagliari arriva a Roma nel miglior momento della sua stagione, con due vittorie nelle ultime due partite e la voglia di continuare a far bene. Un punto all’Olimpico, per la squadra di Mazzarri, sarebbe un risultato da festeggiare. Per questo è probabile che i rossoblu scendano in campo con l’idea di mantenere strette e compatte le proprie linee così da rendere difficile la vita agli attaccanti giallorossi. Per poi magari cercare di pungere in contropiede quando se ne presenterà l’occasione.

Roma-Cagliari, le probabili formazioni dei quotidiani

Attesa attorno alla formazione che José Mourinho sceglierà di mandare in campo. Probabile, secondo molti osservatori, che il tecnico decida di rilanciare quel 4-2-3-1 che era stato il modulo di riferimento della Roma nei primi mesi della stagione. E se l’ultimo arrivato Sergio Oliveira dovrebbe essere subito titolare, appare quasi certa anche la conferma sulla fascia destra dell’altro colpo di mercato: Ainsley Maitland-Niles. Il Cagliari si trova invece alle prese con diverse positività – quattro in totale – tra i calciatori della prima squadra. Vediamo insieme le probabili formazioni secondo i quotidiani di oggi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Oliveira, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL TEMPO (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Oliveira, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. TUTTOSPORT (4-3-3): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Mkhitaryan, Oliveira, Pellegrini; Zaniolo, Abraham, Felix.