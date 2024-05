30 milioni per Pellegrini e chiamata araba: risposta lampo

Tentazione araba e 30 milioni l’anno per Lorenzo Pellegrini. La risposta del capitano della Roma è perentoria alla chiamata trasmessa in televisione, ecco i dettagli.

Mai come la scorsa estate le manovre del calcio saudita si sono intrecciate con le trattative di mercato in Europa. Oltre ai nomi roboanti di Cristiano Ronaldo e Karim Benzema sono tanti i calciatori e allenatori che hanno scelto l’esperienza in Arabia Saudita, compreso l’ex Commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini. La Roma ha ceduto Roger Ibanez all’Al-Ahli la scorsa estate, ma nei radar dei club arabi sembrano finiti diversi protagonisti con la maglia giallorossa, compreso il capitano Lorenzo Pellegrini.

La stagione del numero sette giallorosso è stata divisa in due fasi. Nei primi mesi il capitano romanista ha dovuto fare i conti con una condizione fisica precaria, testimoniata da prestazioni opache in diverse uscite. Da metà gennaio in poi, con il cambio in panchina da Mourinho a De Rossi, il centrocampista è letteralmente rinato. Lorenzo Pellegrini ha ritrovato continuità in campo, oltre ai gol e diverse prestazioni di livello che lo hanno rimesso al centro, da protagonista, nella Roma targata DDR. Ora il numero 7 deve fare i conti con un affaticamento muscolare, ma non sembra essere in dubbio per la semifinale europea di domani contro il Bayer Leverkusen.

Tentazione araba per Pellegrini, lo scherzo delle ‘Iene’: rifiuto lampo

Guardando al futuro poi Lorenzo Pellegrini è stato protagonista di uno scherzo telefonico architettato dalle ‘Iene’. Il programma Mediaset ha raggiunto una cinquantina di calciatori professionisti, in Italia e non solo, per proporgli una ricca esperienza in Arabia Saudita.

Inviati del programma satirico si sono finti intermediari per società che operano nel calcio arabo. Tra i tanti calciatori contattati al telefono c’è stato anche Lorenzo Pellegrini, nei mesi scorsi accostato alla lista dei desideri dei club sauditi al pari di altri protagonisti con la maglia della Roma. La risposta del capitano giallorosso è stata perentoria, con un secco rifiuto alla proposta. Il numero 7 ha risposto così allo scherzo: “Non mi interessa, sto bene alla Roma e sono felice di giocare per la squadra della mia città. Trenta milioni? Questo a me non è che interessi più di tanto”.