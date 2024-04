Roma-Bayer Leverkusen, si ferma Pellegrini: le ultime da Trigoria

Roma-Bayer Leverkusen, oggi i giallorossi sono tornati ad allenarsi a Trigoria. Lukaku è in gruppo, dopo che ieri ha lavorato da solo nel giorno di riposo. Le ultime da Trigoria

Ha ripreso questa mattina la Roma ad allenarsi in vista della gara di giovedì contro il Bayer Leverkusen all’Olimpico. E ci sono un poco di notizie importanti che arrivano da Trigoria.

La prima è che Romelu Lukaku, che ieri si era allenato da solo, ha lavorato con il resto dei compagni. Ci sarà Big Rom e si piazzerà al centro dell’attacco che verrà completato da Dybala e da El Shaarawy. Si è visto anche Smalling dentro il campo del centro sportivo della Roma. Il difensore inglese, che a Udine visto che gli esami hanno confermato il fatto che non ci fosse nessuna lesione, si è fermato in tempo. Sarà a disposizione di Daniele De Rossi, anche se non giocherà dal primo minuto contro i tedeschi che hanno vinto il campionato: nel cuore della difesa ci saranno Mancini e Ndicka.

Roma-Bayer Leverkusen, affaticamento per Pellegrini

Non si è allenato – secondo le notizie che sono state riportate da Il Messaggero – capitan Pellegrini. Il centrocampista sta gestendo un affaticamento muscolare ed era esausto dopo la trasferta di Napoli di domenica scorsa. Niente di preoccupante, comunque, non ci sono particolari problemi ed è rimasto a riposo solo ed esclusivamente per respirare. Anche lui contro la truppa di Xabi Alonso sarà in campo.

Una Roma che è praticamente fatta, anche dietro le scelte sono confermate. Perché se in mezzo al campo tornerà Paredes e il reparto verrà chiuso da Cristante, gli esterni dietro saranno Karsdorp da un lato e Spinazzola dall’altro, con quest’ultimo che dopo un’altra prova davvero importante al Maradona sembra avvicinarsi al rinnovo contrattuale. Vedremo, sotto questo aspetto, cosa succederà. Adesso è il tempo di pensare solamente alla sfida dell’anno. E a nient’altro.